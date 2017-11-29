Государственный концерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3d-радар 80К6Т.

Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунды, и сопровождать цели со сверхвысокой точностью.

«Мощные возможности радара 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационное звено в подразделениях Воздушных Сил», - написал Порошенко.

Напоминаем, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что БТР-4МВ1 стал новым уровнем украинской военной техники для ВСУ.