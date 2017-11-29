Николаевскому аэропорту согласовали инструкцию по выполнению полетов

Коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» согласовали Инструкцию по выполнению полетов в районе аэродрома «Николаев».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

«Вчера плодотворно поработали в ГП «Украэрорух». Результатом нескольких часов совещания с участием руководителя предприятия Дмитрия Бабейчука, которое завершилась поздно вечером, стало то, что Николаевский международный аэропорт получил от всех соответствующих служб, в том числе, и Службы аэронавигационной информации Украины (САИ), согласие на Инструкцию по производству полетов (использование воздушного пространства) в районе аэродрома «Николаев», – пишет Савченко.

Также глава ОГА добавляет, что кроме того, аэропорт также получил подготовленные специалистами «Украэроруха» схемы захода на посадку, текстовое описание процедур вылета и прибытия на рассчитанные пределы аэродромной зоны полетной информации (AFIZ) для аэродрома «Николаев».

«Сегодня в обед – встреча с министром инфраструктуры и руководителем Укравиаслужбы. Это будет окончательный шаг и решение, которое позволит нам начать облет аэропорта», – добавил Савченко.

Напомним, ранее коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» получил сертификат авиационной безопасности.