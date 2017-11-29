Заводчане после того, как никто из руководства ОГА к ним не вышел, снова перекрыли движение по Варваровскому мосту в Николаеве

В среду утром, 29 ноября, около 150 рабочих ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. «Судостроительный завод имени 61 коммунара», – ПН) перекрыли автомобильное движение по улице Большая Морская рядом с Варваровским мостом.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

Напомним, что 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат уже перекрывали движение возле Варваровского моста.

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11:00 Транспорт полиция пускает в объезд по Бугскому бульвару.

Тем временем, «пробка» уже образовалась на Ингульском мосту, так как стоит транзитный транспорт.

10:57 Андрей Дадиверин просит протестующих пропускать хотя бы мусоровозы, однако они его даже не слушают.

Тем временем, прохожие обращаются к заводчанам, чтобы они не перекрывали дороги, так как из-за этого страдают другие горожане.

10:52 На участке улицы Никольской между улицами Пушкинская и Большая Морская уже скопился большегрузый транспорт.

10:41 По словам главы профсоюза завода Николая Головченко, заводчане сначала пришли к зданию Николаевской ОГА с требованием, чтобы к ним вышел глава ОГА Алексей Савченко. Однако им ответили, что он находится в Киеве. В ответ на это заводчане потребовали, чтобы к ним вышел первый замглавы области Вячеслав Бонь – но этого так и не произошло. После чего работники завода приняли решение снова блокировать движение по Варваровскому мосту.

Также, как отметил Головченко, заводчане не верят, что собранная по их вопросу в Киеве комиссия что-то решит, поэтому они решили снова напомнить о себе.

При этом, между самими протестующими нет согласия относительно того, как долго должна продолжаться эта акция.

10:30 По сообщению водителей, в микрорайоне Варваровка уже собралась большая «пробка». Протестующие же, как и в прошлый раз, ходят по пешеходному переходу.

10:29 Сотрудники полиции стоят на пересечении улиц Никольская и Большая Морская и не пускают транспорт в направлении моста.

10:16 По информации отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, протестующие требуют выплаты долгов по заработной плате.

«На месте происшествия охрану общественного порядка осуществляют правоохранители управление превентивной деятельности, работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области и наряды патрульной полиции. Извещены соответствующие службы и государственные органы о проведении протестной акции. Указанное событие внесено в журнал Единого учета», – говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные полицейские обеспечивают объезд для участников дорожного движения.

На месте присутствует первый вице-мэр Андрей Дадиверин.

Как известно, в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).