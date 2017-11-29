В НАБУ замалчивают результаты конкурса на должность начальника одесского управления, которое курирует и Николаевщину, – СМИ

В прошлый четверг, 23 ноября, конкурсная комиссия НАБУ решила, кто станет начальником Одесского территориального управления ведомства, в зону ответственности которого входят четыре области, в том числе, Николаевская.

Об этом сообщает «Думская».

«Между тем, прошло уже три рабочих дня, в течение которых должны были озвучить фамилии победителя конкурса и человека, занявшего второе место, однако они по-прежнему остаются неизвестными публике», – отмечает издание.

«В пресс-центре НАБУ ситуацию не комментируют, хотя конкурс являлся открытым и замалчивание его результатов незаконно. Может, не хотят, чтобы кто-то нарыл компромат на победителя до того, как приказ о его назначении подпишет директор Бюро? Напомним, дважды конкурс срывался после разоблачительных публикаций в СМИ», – говорится в публикации.

Также отмечается, что всего к этому конкурсу были допущены 22 человек – в основном действующие и бывшие правоохранители. По итогам тестирования на знание законодательной базы первое место занял нынешний работник НАБУ Владимир Деулин — он ответил правильно на 95% вопросов. Именно он имел наибольшие шансы на победу.

«Деулин живет в Николаеве с матерью, занимает должность замначальника отдела по работе со свидетелями и заявителями. До 2016 года трудился в органах внутренних дел. Последняя должность — замначальника линейного отдела милиции в порту «Октябрьск». Ранее служил в секторах борьбы с экономическими преступлениями разных линейных отделов. В своей декларации Деулин указал, что владеет квартирой в Николаеве площадью 39 квадратных метров и машиной Mitsubishi ASX 2011 года выпуска», – пишет издание.

Также отмечается, что это уже пятая попытка назначить руководителя одесского управления НАБУ.

В апреле 2016 года конкурс выиграл первый заместитель начальника Одесской таможни Семен Кривонос. Позже, однако, выяснилось, что он является фигурантом уголовного производства по вымогательству и получению взятки. Кроме того, у него обнаружилось незадекларированное имущество. Из-за разразившегося скандала Кривонос отказался от должности в НАБУ, вернувшись на работу в Одесскую таможню, откуда его через несколько месяцев все-таки турнули.

В июле 2016-го был объявлен новый конкурс, но и он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих требованиям.