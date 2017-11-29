«Хорошими делами прославиться нельзя» или снова о газовых счетчиках

Когда народный депутат Украины Артем Александрович Ильюк публикует в Фейсбуке фотографию красивых картонных ящичков, внутри которых находятся газовые квартирные счетчики, предназначенные для установки в квартирах жителей его округа и закупленные за часть государственной субвенции, я искренне радуюсь. Радуюсь, потому что в соответствии с законодательством до конца 2018 года все домохозяйства в нашей стране должны быть оборудованы приборами учета. И газовыми счетчиками, в том числе. И счетчики эти должны устанавливать предприятия-поставщики, в соответствии со своими инвест-программами. Но предприятия нашли лазейку в законе и стали устанавливать не квартирные, а домовые счетчики, чем вызвали вполне справедливое негодование жителей многоэтажных домов. Особенно тех, у кого уже стоят квартирные счетчики, приобретенные ранее за свой счет. И вот, некоторые народные депутаты, решив сделать подарок своим избирателям за счет госбюджета, то есть наших общих денег, приобрели (см. выше) за счет субвенции определенное количество приборов учета газа.

А еще появилась информация, что и.о. городского головы Николаева Татьяна Казакова решила, что 30 млн грн из городского бюджета также могут пойти на закупку газовых счетчиков. То есть, опять-таки, из наших общих средств. Почему предприятие-поставщик газа не в состоянии поставить жителям квартирные счетчики, или просто не желает, я промолчу. Не об этом речь.

А речь о том, что жителям Николаева "втюхивают" газовые счетчики одного типа и одного производителя.

И неважно - за счет бюджета, "Николаевгаза" или личных средств. У кого уже в квартирах стоят такие счетчики, знают, что такое установка этой модели прибора. Большая квадратная коробка, применение газосварки, порча стен и обоев в кухне, выведение двух труб чуть ли не на противоположную стену и прочие радости, после которых многим жильцам приходится заново делать весьма недешевый ремонт.

Не у всех, я бы сказал - далеко не у всех николаевцев, проживающих в многоэтажных домах, особенно в 9-этажках, есть газовая колонка для подогрева воды. У большинства установлены просто плиты для приготовления пищи. А воду греют с помощью электрических бойлеров, так как централизованной подачи горячей воды уже нет и давно.

Так вот, есть такая интересная штука, которая называется "Государственный реестр средств измерительной техники", в котором отражены все приборы учета, разрешенные к установке и применению в Украине. И вот в этом реестре есть, оказывается, и газовые счетчики другого типа - маленькие, аккуратные, внешне похожие на привычные всем водомеры.

И, главное - при установке не требующие выведения труб и газосварки!

Правда, есть одно "но": такие счетчики предназначены для квартир, где есть только газовая плита, без колонки для подогрева воды.

В частных беседах, николаевцы утверждают, что при попытках установить за свой счет вот эти симпатичные маленькие приборы, они наталкиваются на категорический отказ монополиста-поставщика газа. Мол, нужно ставить только счетчики определенного типа (см. фото 1), так как другие безбожно перевирают показания, их нужно поверять чаще и т.д. То есть, жителей лишают выбора в модели счетчика, потому что, по мнению монополиста что-то ему не нравится. Но ведь, в соответствии с реестром можно ставить и другие приборы!

Тем более, если жители сами готовы купить счетчик. Ан, нет. Видимо, кому-то очень выгодно было "продавить" решение об установке определенного вида счетчиков, зарабатывать на изготовлении индивидуальных проектов, а не типовых.

Недавно были озвучены средние цифры по установке газового счетчика в квартире. Общая стоимость - 4000 грн. Из них: 1200 грн - сам счетчик и 2800 проект плюс работа по установке, включая трубы, сварку и пр. Легко прикинуть - сколько можно сэкономить тому же предприятию, если откинуть все эти проекты и работы. Но нет, по неизвестным причинам нужно делать так, как считает монополист. В то же время, денег не хватает, и в ход идут гос. субвенции народных депутатов и деньги из городского бюджета. Идиотизм? Еще какой!

Я вам больше скажу: например, в Киеве и Херсоне маленькие газовые счетчики без проблем находят свое законное место в кухнях горожан. Возможно, такое положение дел и в других городах, не буду утверждать точно. Но что можно сказать наверняка - не в Николаеве.

Многие знают о существовании такого грозного органа, как Антимонопольный комитет Украины, который обязан следить за нарушениями антимонопольного законодательства. Следит.

Николаевским территориальным управлением АМКУ еще в 2014 году на "Николаевгаз" было наложено взыскание именно за навязывание потребителям определенного вида приборов учета.

И что? А воз и ныне там...

Так есть ли у николаевцев выбор без выбора? Риторический вопрос.