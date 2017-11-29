«Блокирование транспортных коммуникаций - преступление»: Вице-мэр Николаева раскритиковал заводчан, перекрывших мост

Заместитель городского головы Николаева Мкртыч Мкртчян предупредил работников Николаевского судостроительного завода, которые уже во второй раз перекрыли движение по Варваровскому мосту, о том, что блокирование транспортных коммуникаций является преступлением и высказал удивление тем, что люди продолжают работать там, где уже три года не платят зарплату.

Об этом Мкртыч Мкртчян написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что в среду утром, 29 ноября, около 150 рабочих ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. «Судостроительный завод имени 61 коммунара», – ПН) перекрыли автомобильное движение по улице Большая Морская рядом с Варваровским мостом.

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для тех, кто любит блокировать дороги Государственного значения в личных целях: Согласно ст. 279 Уголовного кодекса Украины, блокирование транспортных коммуникаций является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ! Если эти действия приведут к тяжким последствиям, организаторы и участники могут лишиться воли, сроком от 8-и до 15-и лет! Призываю правоохранительные органы проявить большую принципиальность в таких случаях! Никто не имеет право подвергать других людей такой огромной опасности, даже если считает, что с ним кто-то поступил несправедливо», - написал вице-мэр.



При этом он заявил, что заводчанам, требующим выплаты зарплаты предлагали занять вакантные места в коммунальных предприятиях, однако те отказались. По мнению Мкртчяна, нерационально продолжать держаться за рабочее место, когда не платят зарплаты.

«Вообще мы призвали заводчан занять многочисленные вакантные места по рабочим специальностям, в том числе в коммунальных предприятиях. Если люди продолжают работать там, где, как они утверждают, в течении 3-х лет не платят зарплату, то это не рационально как минимум. Надо задуматься, почему так происходит. Я не знаю ни одного человека который выживет, если в течении 3-х лет не будет иметь источника дохода!», - написал Мкртчян.

Как известно, 15 ноября работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат уже перекрывали движение возле Варваровского моста.

Напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).