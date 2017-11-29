В Татарстане школьники будут изучать татарский язык по собственному желанию

Школьники Татарстана перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык, соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования РФ учебном плане.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, по словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, минобразования РФ разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до 2 часов в неделю.

Он также сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

Отмечается, что в последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах.

Напоминаем, что для кандидатов в чиновники Кабмин ввел платную аттестацию по украинскому.