«Наболело»: директор «Центрлифта» рассказал о «палках в колеса» от депутата Ентина, и сколько ему должен Николаев

ООО «Центрлифт», которое обслуживает чуть более тысячи лифтов в городе Николаеве, задолжали около 5 миллионов гривен за предоставленные услуги.

Соответствующее заявление сделал директор ООО «Центрлифт» Сергей Швец в ходе пресс-конференции по теме «Николаевское лифтовое хозяйство: реалии жизни», которая состоялась в среду, 29 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- 4-5 миллионов гривен должен мне город. Я у Сенкевича (экс-мэр Николаева – ПН) бывал в основном из-за этих долгов. «Не трогай отопительный сезон, не трогай то, не трогай это». Говорю: а когда же. «Нам нужен каток». Я говорю, завтра все лифты отключим, и будет такой спорт с первый по девятый этаж с утра до вечера. И реалии на сегодняшний день– ни копейки не дали, 4-5 миллионов должен город. Мне должен. И никто их не планирует отдавать, не планирует ничего, - рассказал он.

По его словам, в среднем на поддержание лифта в рабочем состоянии необходимо около 60 тысяч гривен в год. И несмотря на это, из городского бюджета Николаева планируют выделить всего 3 миллиона на все лифты в городе.

- Но 60 тысяч – это минимум, мы не говорим – 250 тысяч на «капиталку», дайте нам хотя бы 60 миллионов на те тысячу лифтов, что мы обслуживаемПроблема очень большая. Почему не выделяется, что нам нужно, сколько выделили, и к чему это произведет, если мы не выделим эти деньги… Знаете, это до первого ЧП. Просто маленькая какая-то проблема… мы и так ее держим, как можем, - отметил Швец.

– И на следующий год планируется выделить 3 миллиона… Зачем нас воспитывать? Они что, думают, что они нас воспитывают? Они воспитывают весь город. Мы такие, что проживем, поверьте. Поедем в Киев, в Одессу, в Латвию, где платят по 500 евро за этаж. Мы – лифтовики, мы – узкопрофильные специалисты. Просто если нас тут будут доставать все, то мы просто плюнем, развернемся и уедем. На свой кусок хлеба всегда заработаем, - добавил он.

Сергей Швец При этом всем, как он выразился, у предприятия появился «товарищ» депутат, который очень сильно «помогает». Впоследствии выяснилось, что речь идет о депутате Николаевского городского совета от партии «Наш край» Владиславе Ентине, который, как сообщил директор ООО «Центрлифт», через своих людей создал предприятие «Евролифт», «баламутит воду в лифтовом хозяйстве» и «просто хочет присосаться к кормушке».

- У меня есть как и фотофиксация переписки, так и разговоры я записывал, когда приезжали ко мне некоторые… мой «товарищ», просил откаты и вводить в состав учредителей. Это все я держу для выборов. Сейчас неинтересно. Люди посмотрят и забудут. А когда будут выборы, я эту всю информацию им покажу, - заявил Швец.

- Многие думают, что мы миллионы лопатой гребем, но я за эти тысячу лифтов имею: 950 тысяч мне платят за обслуживание, из них – 160 тысяч НДС, заработный фонд – под 600 тысяч плюс коммуналка. Если фирме чистыми остается 40-50 тысяч гривен, это еще на ура, - поделился он.

И добавил, что намерен вместе с руководителем коллективного предприятия «Николаевлифт» после этой пресс-конференции «обойти все депутатские комиссии» городского совета, чтобы поднимать эти проблемные вопросы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Николаевлифт» подало в суд на депутата Ентина, чтобы опровергнуть его ложное заявление и в законном порядке защитить деловую репутацию.