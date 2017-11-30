В Николаевской области на полгода запретили ловить раков в водоемах

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В Николаевской области с 1 декабря 2017 года по 30 июня 2018 года устанавливается запрет на лов речного рака.

Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

«Если вам стали известны факты нарушения действующего природоохранного законодательства в сфере рыбоохранной деятельности, просим безотлагательно сообщать на горячую линию Николаевского рыбоохранного патруля по телефону (0512) 43-04-60»,  - сообщили в ведомстве. 

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники СБУ задержали на взятке начальника Николаевского рыбоохранного патруля Синицу. Также ранее в Николаевской области поймали рыбаков-браконьеров и вменяют им нанесение ущерба на 20 миллионов.

Вадим Богданов

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русскийобщество