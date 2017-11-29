Суд ради суда или Как защитить честь и достоинство, которых нет

Сергей Билоус Сам поражаюсь тому, что ИА «Украинская Медиа Группа» («Преступности.НЕТ», «NikLife» и «Николаевский футбол») в моем лице уже который год ходит на все судебные процессы, где мы ответчики, и на большинство, где мы соответчики. Особенно, если учесть, что самое жесткое для нас наказание – это опровержение и судебные издержки. Зачем я это делаю?

Во-первых, чтобы показать, что мы отвечаем за то, что пишем. Даже если мы не можем документально подтвердить какие-то опубликованные факты, то своим присутствием на судебном заседании мы показываем, что в кусты прятаться не будем. В принципе, это и во-вторых, и в-третьих.

Но я вот не могу понять некоторых истцов, которые подают на нас в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство, и… не ходят на судебные заседание.

К примеру, больше года с нами судится экс-начальник управления кадрового обеспечения Сергей Билоус, которому не понравилось, как мы писали о его проделках. Я, правда, никак не могу понять, какую честь, и какое достоинство он защищает… Вчера в Центральном суде Николаева было очередное судебное заседание под председательством судьи Натальи Черенковой, на которое пришли три ответчика: ИА «УМГ», Андрей Лохматов и экс-сотрудник милиции Игорь Блошко; свидетели, среди которых действующие сотрудники полиции Елена Бережная (спикер ГУНП в Николаевской области) и Александр (военнослужащий спецподразделения «Николаев», из-за судебного заседания не поехал по ротации в зону АТО), и другие.

Но вот Сергей Билоус решил не приходить, потому что его адвокат где-то на Западной Украине. Я не знаю, что она (адвокат) там делает, да и знать не хочу. Как и не хочу обсуждать то, насколько качественная юридическая подготовка у Билоуса. Как итог – у него предупреждение за неявку в суд.

Более того, за все время, а это, напоминаю, больше года, сам Билоус был на заседании ОДИН раз. Истинный «офицер», который отстаивает свои честь и достоинство.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что Сергей Билоус – это «офицер», экс-начальник Управления кадрового обеспечения Николаевского областного управления милиции, водитель которого (для самого Билоуса) выкупил на сомнительном аукционе служебный автомобиль «Volkswagen Passat» 2004 года выпуска за 53 тысячи гривен, а потом перепродал на вторичном рынке почти за 200 тысяч гривен. Сергей Билоус – это «офицер», который, по словам сотрудников полиции, собирал с них дань. Сергей Билоус – это «офицер», который приложил руку к тому, чтобы из «Святого Николая» ушло много достойных ОФИЦЕРОВ. Сергей Билоус – это «офицер», у которого, по моему глубокому убеждению, нет ни чести, ни достоинства. А как можно защитить то, чего нет? Правильно, никак. И сам Билоус это понимает, поэтому судимся мы уже больше года.

В общем, к чему я. Просто хочу, чтобы а) о Сергее Билоусе больше людей узнали, как о настоящем «офицере», б) не будьте, как Сергей Билоус 😊 Всем чести и достоинства.