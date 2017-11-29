В Google Play появился вирус, который крадёт банковские пароли

Мобильный банковский троян BankBot замаскировался под игры в Google Play и крадёт пароли.

Об этом предупреждает ESET.

Так, в октябре и ноябре 2017 года в ESET обнаружили новые способы распространения мобильного банкера BankBot. Злоумышленники разместили в Google Play приложения, предназначенные для скрытой загрузки трояна на устройства пользователей.

«На первом этапе кампании в Google Play появились приложения-фонарики Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight с вредоносными функциями. На втором этапе – приложения для игры в пасьянс и софт для очистки памяти устройства», - отмечают в компании.

Вирус работает следующим образом: после первого запуска загрузчик сверяет установленные на устройстве программы с закодированным списком из 160 банковских мобильных приложений. Обнаружив одно или несколько совпадений, он запрашивает права администратора устройства. Далее, через два часа после активации прав, стартует загрузка мобильного трояна BankBot – его установочный пакет замаскирован под обновление Google Play.

«Все обнаруженные загрузчики скачивают одну и ту же версию BankBot с hxxp://138.201.166.31/kjsdf.tmp. Загрузка возможна только в том случае, если на устройстве пользователя разрешена установка приложений из неизвестных источников. Если эта опция не включена, на экране появится сообщение об ошибке и атака не сможет быть продолжена», - отмечают в ESET.

После установки BankBot действует типичным для мобильных банкеров образом. Когда пользователь открывает целевое банковское приложение, троян подгружает поддельную форму ввода логина и пароля.

«Введенные данные будут отправлены злоумышленникам и использованы для несанкционированного доступа к банковскому счету жертвы», - предостерегают в компании.

Рекомендации ESET по профилактике заражения: - загружать ПО только из Google Play, поскольку большинство вредоносных программ распространяется через сторонние площадки - проверять отзывы пользователей и рейтинг приложения – вредоносные программы размещаются в магазине на протяжении непродолжительного времени и не успевают набрать много скачиваний - отключить возможность установки приложений из неизвестных источников обращайте внимание на запросы прав администратора устройства или активации службы специальных возможностей - использовать надежное антивирусное ПО.

Напоминаем, что в январе текущего года специалисты Департамента киберполиции Украины выявили банковский троян, ворующий данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android.