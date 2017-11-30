Старт лидерской программы от агентства «Развитие»

15-17 декабря Агентство «Развитие» приглашает всех желающих посетить тренинг персональной эффективности «Жизнь на Максимум», который состоится по адресу ул. Потемкинская, 118, БЦ «Diplomat Hall». Ведущая коучинга - Алена Нейман, тренер №1 личностного роста в Украине, с опытом работы в тренинговом бизнесе и профессиональном консалтинге более 20 лет.

Что же из себя представляет этот трениг? «Жизнь на Максимум» - это лаборатория по изучению и открытию самого себя. Это трехдневный курс, созданный для тех, кто не хочет годами заниматься саморазвитием, а решил действительно серьезно поработать над собой. Вместе мы будем разбираться с неэффективными привычками, с тем, что стоит на пути достижения ваших самых смелых планов, и поможем принять новые решения, которые будут соответствовать индивидуальным целям. В ходе тренинга вы не только иначе взглянете на свою жизнь, но и получите мощный энергетический заряд, который поможет в реализации поставленных задач. Новых результатов можно достичь, только начав действовать по-новому.

Итак, если вы намерены изменить свою жизнь - звоните по номеру ‎‎(063)-967-50-46 и записывайтесь или оставляйте заявку на сайте razvitie.org.ua!