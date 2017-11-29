Асфальт можно укладывать при низкой температуре и влажности без потери качества, – ДЖКХ Николаевского горсовета

В департаменте ЖКХ Николаевского горсовета пожаловались на частые обращения граждан по поводу укладки асфальта осенью и рассказали, что такие дорожные ремонты можно проводить даже при определенной минусовой температуре и с наличием небольшого количества влаги.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

«Согласно действующим СНИПам, асфальт нельзя укладывать при температуре ниже +5, но сейчас появились новые материалы и технологии, которые позволяют выполнять работы даже при минусовых температурах. Но не ниже -10 ºС», – говорится в сообщении.

Кроме низких температур асфальт также можно укладывать при наличии небольшой влажности на поверхности. Также при проведении работ за подрядчиками присматривают работники технадзора.

«Тот, кто знает технологию укладки асфальта, понимает, что асфальтобетон заказывают заранее. Уже приготовленную смесь можно выбросить, если начался ливень или снегопад. Образовавшиеся лужи затем замерзнут и «порвут» новое покрытие. В таких случаях, безусловно, представителем технического надзора прекращаются работы. Но при небольшой влажности можно в эмульсию, которой проливают дорогу перед укладкой асфальтобетона, добавить присадку, способствующую лучшей адгезии с покрытием дороги», – отметили в ДЖКХ.

Напомним, ранее николаевцы пожаловались на дорожников, укладывавших асфальт во дворе в минусовую температуру. Кроме того, в Николаеве рабочие в снег укладывали гранитную плитку на съездах с тротуаров. Также ранее сообщалось, что в Николаеве под конец года «кинулись» благоустраивать сквер возле ДК «Молодежный».

Как известно, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета обязал подрядчика, который асфальтировал николаевские дворы в дождь, переделать работы.