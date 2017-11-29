«Успели оплатить еще до начала работ», – «Николаевводоканал» продолжает блокировать канализацию должникам

В Корабельном районе Николаева ГКП «Николаевводоканал» продолжает блокировать канализацию своим абонентам, которые на платят за услуги.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.

«Бригада начала работу в микрорайоне Кульбакино. Два абоненты, задолжали за услуги, успели оплатить еще до начала работ по ограничению водоотведения, поэтому блокировка не проводилось. В Корабельном районе в доме по адресу улица Океановская, 54 заблокировано канализацию в трех квартирах. Жители первой квартиры задолжали предприятию 2600 гривен, второй - 5300 и третьей - 3000 гривен», – говорится в сообщении.

Также работники ГКП «Николаевводоканал» сразу демонтировали заглушки владельцам двухквартир, которые срочно оплатили долги после того, как им ограничили услугу по водоотведению.

«Администрация ГКП «Николаевводоканал» призывает абонентов-должников не тянуть с оплатой долга, чтобы не пришлось в последний момент в экстренном режиме искать возможность оплатить средства. Если у вас есть долги за услуги водоснабжения и водоотведения обратитесь в абонентский отдел ГКП «Николаевводоканал» и вместе со специалистами согласуйте удобное для вас схему погашения долгов», – обратились в водоканале к должникам.

Напомним, что в октябре ГКП «Николаевводоканал» приобрел специальное устройство «CHOP - 2008». Это оборудование позволяет заблокировать канализационную трубу без доступа в помещение абонента.