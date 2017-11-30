Экс-«кадровик» николаевской милиции игнорирует судебные заседание по иску, который он подал к «Преступности.НЕТ»

Сергей Билоус Экс-начальник управления кадрового обеспечения УМВД Украины в Николаевской области Сергей Билоус игнорирует судебные заседание по рассмотрению его иска к ИА «Украинская Медиа Группа» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» пишет генеральный директор ИА «УМГ» Артем Дыбленко.

Речь идет о материалах, размещенных интернет-изданием «Преступности.НЕТ», в которых идет речь о нарушениях, допущенных Сергеем Билоусом во время службы в милиции.

«Больше года с нами судится экс-начальник управления кадрового обеспечения Сергей Билоус, которому не понравилось, как мы писали о его проделках. Я, правда, никак не могу понять, какую честь, и какое достоинство он защищает… Вчера в Центральном суде Николаева было очередное судебное заседание под председательством судьи Натальи Черенковой, на которое пришли три ответчика: ИА «УМГ», Андрей Лохматов и экс-сотрудник милиции Игорь Блошко; свидетели, среди которых действующие сотрудники полиции Елена Бережная (спикер ГУНП в Николаевской области) и Александр (военнослужащий спецподразделения «Николаев», из-за судебного заседания не поехал по ротации в зону АТО), и другие», – пишет Дыбленко.

При этом он отмечает, что сам Сергей Билоус решил не приходить на заседание, «потому что его адвокат где-то на Западной Украине». В итоге он получил от судьи предупреждение за неявку в суд. Кроме того, как пишет Дыбленко, за все время «Билоус был на заседании только один раз.

«Истинный «офицер», который отстаивает свои честь и достоинство. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что Сергей Билоус – это «офицер», экс-начальник Управления кадрового обеспечения Николаевского областного управления милиции, водитель которого (для самого Билоуса) выкупил на сомнительном аукционе служебный автомобиль «Volkswagen Passat» 2004 года выпуска за 53 тысячи гривен, а потом перепродал на вторичном рынке почти за 200 тысяч гривен. Сергей Билоус – это «офицер», который, по словам сотрудников полиции, собирал с них дань. Сергей Билоус – это «офицер», который приложил руку к тому, чтобы из «Святого Николая» ушло много достойных ОФИЦЕРОВ. Сергей Билоус – это «офицер», у которого, по моему глубокому убеждению, нет ни чести, ни достоинства. А как можно защитить то, чего нет? Правильно, никак. И сам Билоус это понимает, поэтому судимся мы уже больше года», – резюмировал Дыбленко, отметив, что призывает всех не быть такими, как Сергей Билоус.

Как известно, Сергей Билоус не прошел переаттестацию, но был восстановлен судом.