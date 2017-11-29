Крематорий как решение проблемы (очередная статья на эту тему)

Уже который раз у нас в городе на головы всех наваливается проблема кладбища. Да, да - именно она. Проблема дефицита места для захоронения людей нарастает как снежный ком с каждым днем - благо, правительство старается, чтобы смертность превышала рождаемость в разы у нас. И сегодня на отчете руководителей ЖКХ опять озвучили - "Нам негде будет скоро людей хоронить!".

Слушайте, сколько можно лицемерить?А именно лицемерить и врать про безысходность этой проблемы- подмахивая кладбищенско - ритуальной мафии, которая превратила процесс погребения в сказочный бизнес для себя и обдираловку для населения? Яма, венки, гроб,услуги морга, место на кладбище,сами похороны, ужасные металлические и гранитные паруса, по прихоти какого -то юмориста названные памятниками - все это коробит и вызывает отторжение. Может пора что -то менять? Очень отдает чем то устаревшим и совковым.

Выход давно придуман - это крематорий! Очень разумный и мудрый выход в данной ситуации. И рано или поздно именно кремация будет доминирующим способом захоронения. Кроме большой экономии как средств, так и земли, кремация для многих остается наиболее приемлема как решение вопроса погребения. В Одессе крематорий работает постоянно - и из Николаева очень часто возят кремировать именно туда, несмотря на расстояние.Я помню, как подняли в очередной раз это вопрос- и бывший городской голова Сенкевич что-то там промямлил в ответ про какие -то традиции религиозные.. Ритуальщики видать насоветовали.. Да не вопрос - желаешь быть захороненным - пожалуйста! Но РАЗУМНАЯ альтернатива должна быть! И вопрос крематория (выгодный абсолютно во всем) начнет разгружать эту наболевшую и почти неразрешимую проблему.

Почему не создать коммунальное предприятие - крематорий в городе или области? Будет и прибыль приносить - как не крути! Не аэропорт, конечно... но все же.

Посему на нашем общественном совете при ОГА мы недавно внесли предложение для администрации по разработке плана и постройке крематория у нас в городе и области.Пора давно решить эту проблему - тем более, так разумно.

У наших предков - славян трупосожжение было обязательным ритуалом. Считалось, что так душе легче освободиться от тела и покинуть наш мир.