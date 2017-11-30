КП «Центр защиты животных» в одиночестве борется с чумой собак в Николаеве, - Апанасенко

Депутат Николаевского городского совета, Вячеслав Апанасенко заявил, что коммунальное предприятие «Центр защиты животных» самостоятельно борется с эпидемией чумы собак в городе, без финансовой помощи со стороны города.

Об этом он заявил в ходе заседания 29 сессии Николаевского городского совета.

Так, Апанасенко сообщил, что 22 ноября состоялась последняя бюджетная комиссия, на которой было принято решение о выделении денег для «Центр защиты животных», однако проекта по данному решению до сих пор нет.

— 22 ноября состоялась последняя бюджетная комиссия, на которой, были внесены изменения, в том числе вопрос по КП «Центр защиты животных», изменения были связанные с неотложными мерами по чумке собак, была объявлена эпидемия в городе, и на протяжении месяца с момента объявления эпидемии, Центр, к сожалению, борется с этой проблемой без финансирования, в одиночестве. У них даже нет денег на текущие мероприятия, которые были выписаны ветеринарной службой. Эти изменения были внесены и согласованы единогласно на бюджетной комиссии, но к сожалению, с 22 числа я до сих пор не вижу этого проекта решения, подаваемого сегодня на сессии, - объяснил он.

На что, директор Департамента финансов Николаевского городского совета Валентина Бондаренко заявила, что выделение денег для КП не были внесены в проект решения о перераспределении городского бюджета на 2017 год, так как правки формировалась более месяца назад.

— В этом решении данного изменения нет, вы сами сказали, что бюджетная комиссия заседала 22 ноября, решение формировалось больше месяца назад. Естественно в это решение оно не вошло. В тоже время по остаткам департамента ЖКХ там есть достаточно финансового ресурса, который может решить эту проблему другим способом, необязательно это решение, - заявила Бондаренко.

Также, Вячеслав Апанасенко сообщил, что если люди, работающие на КП «Центр защиты животных» не будут получать заработную плату, то оно будет нести убытки, так как люди не смогут выполнять свои прямые обязанности.

— Если предприятие не профинансировано, согласно решению депутатского корпуса, оно несет убытки и соответственно не выполняет свои прямые функции и обязанности. Завтра появляются проблемы еще больше усугубляющие ситуацию в городе и мы опять обвиняем руководство, которому не даны никакие ресурсы для выполнения своих задач. Поэтом давайте будем последовательны в решениях и доводить дело до конца, а не заниматься разговорами, - отметил он.

Однако, исполняющая обязанности городского головы - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что корректировать бюджет с голоса неприемлемо.

- Вы требуете, чтобы все бюджеты вылежали 20 дней и прошли всю законную часть, то сейчас никто не будет пересчитывать весь этот проект решения - это долгая работа: это прошло исполком, это прошло бюджетную комиссию. Корректировать решение с руки, с голоса - никто не внесет изменения. Техническую правку можно внести, а так, я считаю это очень некорректно, - заявила Казакова.

Напомним, что на территории Николаевщины были выявлены случаи заболевания собак на чуму плотоядных, в результате на территории КП «Центр защиты животных» Николаевского городского совета с 3 ноября вводится карантин. Также предприятие разработало план по ликвидации заболевания.