«Два года разбирательств»: «Николаевводоканал» взыскал с предпринимателя штраф за несанкционированное подключение

В Николаеве 23 ноября предприниматель Александр Каратеев по требовании Государственной исполнительной службы оплатил долг в размере почти 10 тысяч гривен за безучетное пользование водой.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».

Отметим, что судебные разбирательства между коммунальным предприятием и Каратеевым затянулись на два года.

«В ноябре 2015 года работниками ГКП «Николаевводоканал» возле офиса «Хэппи Лайф», помещение которого принадлежит ФЛП Каратеевк А.В., было обнаружено в водопроводном (уличном) колодце безучетное водопользование на полив 4 клумб, который осуществлялся электронасосом. Водоснабжение были закрыто и опломбировано. Предпринимателю было выписано счет на компенсацию средств за воду, которой он незаконно пользовался. Этот счет он не оплатил. Поэтому юристы ГКП «Николаевводоканал» обратились с иском в Хозяйственный суд Николаевской области», – говорится в сообщении.

16 мая 2017 года Хозяйственный суд Николаевской области принял решение взыскать с физического лица предпринимателя в пользу ГКП «Николаевводоканал» 9 тысяч 786,48 гривен плату за безучетное водопользование.

Каратеев все равно не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Но 8 июня Одесский апелляционный суд также принял решение в пользу ГКП «Николаевводоканал».

Как известно, сам Каратеев, заявлял, что ему отключили водоснабжение по надуманным причинам.