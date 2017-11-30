Из-за бюрократии АТОшники могут остаться без квартир

В мае 2017 года депутаты Николаевского городского совета проголосовали за внесение в бюджет развития на 2017 год 5 миллионов 205 тысяч гривен на приобретение жилья для семей участников Антитеррористической операции на Востоке Украины, которые находятся на квартирном учёте и стоят в льготной очереди.

Всего таких семей в Николаеве много, но денег хватит, чтоб приобрести квартиры 19 семьям. Задача перед ними стояла довольно простая: необходимо было найти квартиру, которая бы подошла им по цене, оформить все необходимые документы, пройти согласование в комиссиях, после чего получить подпись исполняющей обязанности мэра – секретаря городского совета Татьяны Казаковой на документах, которые нужны для оформления сделки у нотариуса. После её «одобрения» из бюджета была бы выделена необходимая сумма и семьи участников АТО получили бы свои квартиры.

На сегодняшний день нескольким участником АТО удалось оформить сделку нотариально. Остальные же, несмотря на то, что они подготовили нужные документы и даже дали задатки владельцам квартир, не могут оформить нотариальные сделки, так-как Татьяна Казакова не спешит подписывать документы людям, которые прошли уже «миллион» согласований, из-за каких-то мелких совково-бюрократических моментов.

Стоит отметить, что к концу года, а точнее, после 15 декабря казначейство все неосвоенные бюджетные деньги вернет в бюджет. После чего оставшиеся семьи участников АТО потеряют деньги, которые дали в качестве задатка владельцам квартир, и шанс на получение жилья в этом году. Также есть риск не приобрести и уже найденное жилье в силу того, что сделки оговариваются в долларовом эквиваленте, а в казначействе лежат гривны. Как думаете, доллар будет стабилен перед Новым Годом?

Татьяна Викторовна, кто ответит за то, что из-за процветающей бюрократии семьи военных останутся на улице еще как минимум на год?