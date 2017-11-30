Девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли

29-летняя иранка, которая хотела быть похожей на Анджелину Джоли, 50 раз легла под нож хирурга.

Об этом сообщают «Факты».

Сообщается, что девушка по имени Сахар Табар является поклонницей известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Из-за своего желания внешне быть похожей на Анджелину, девушка пережила около 50 пластических операций. Также говорится и о том, что для большей схожести с актрисой, девушка похудела на 40 килограмм.

Напоминаем, что трех китаянок не пустили на борт самолета из-за того, что они сделали пластические операции.