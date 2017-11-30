«Николаевоблтеплоэнерго» нашли в Очакове два дома для отдыха, которые не стоят у них на учёте - их зачислили на баланс предприятия

В ходе инвентаризации ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на базе «Южный Буг», Лагерная коса в городе Очаков были найдены дома отдыха, которые не стоят на балансе предприятия.

Об этом сообщают в пресс-службе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Так, постоянно действующая экспертно-техническая комиссия зачислила найденные деревянные дома на баланс предприятия.

«На основании приказа № 396/1 от 19.06.2017 года была проведена инвентаризация на базе отдыха «Южный Буг» по адресу Лагерная коса города Очаков, в связи с изменением материально-ответственного лица, в ходе которой было выявлено два деревянные дома, которые не стоят на балансе предприятия. Постоянно действующая экспертно-техническая комиссия ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» провела стоимостную оценку двух домов отдыха и они были зачислены на баланс предприятия», - говорится в сообщении.

Также они отметили, что специалисты, которые сейчас проводят аудиторскую проверку деятельности предприятия, подтвердили правильность их действий в этом вопросе.

«Кроме того, в ходе проведения инвентаризации на основании приказа № 639 от 29.09.2017 года были обнаружены объекты недвижимого имущества, которые не задействованы в хозяйственной деятельности предприятия. Ссылаясь на рекомендации аудиторов руководством ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» было принято решение об обращении в Николаевского городского совета о передаче указанных зданий, не имеющих перспектив дальнейшего использования в хозяйственной деятельности предприятия, к управлению коммунальной собственности Николаевского городского совета», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает работы по изоляции теплосетей в городе Николаеве.