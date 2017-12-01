Шаурма Killer, одни из самых вкусных пицц и вейпинг: В Николаеве открылось Vape Cafe «SecretLiquid»

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Николаеве наблюдается настоящий бум в сфере открытия кафе, баров, ресторанов. Практически каждую неделю гостеприимно открывает двери новое заведение. Радует тенденция, что они становятся все более тематическими и специализированными.

Следует этой тенденции и Vape Cafe «SecretLiquid», в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и провести время за вейпингом.

«Заведение предлагает на выбор посетителей более 20 видов пицц, которые являются одними из лучших в Николаеве. Они сделаны на тончайшем тесте и в них действительно очень много сыра. Найдется здесь блюдо и для любителей шаурмы. Более того, в Vape Cafe «SecretLiquid» шаурма – коронное блюдо и носит вполне красноречивое название Killer. Ее рекомендуют тем, кто хочет быстро и плотно перекусить», – отмечают владельцы Vape Cafe.

Есть и более диетические позиции в меню – печеный картофель с разнообразными начинками с фирменными соусами. Из выпивки все стандартно – от чая и кофе до алкогольных напитков. И за все это действительно народные цены – средний чек составляет около ста гривен с человека.

Но главная фишка заведения не в еде, а в том, что в этом месте можно провести время за вейпингом – курением электронных сигарет.

«Вейпинг – это определенная культура, которая стремительно набирает обороты. Принято говорить, что эти вейперы не курят, а пАрят, поскольку в процессе задействован не дым, а пар. Электронные сигареты продаются как в Vape Cafe, так и в нашем самом большом вейпшопе города Николаева – Vape Cafe «SecretLiquid». При этом в заведении существует прокат электронных сигарет. И наши заведения единственные, где на устройства дается год гарантии и есть штатный ремонтник», – отмечают владельцы заведения

Vape Cafe находится в самом центре города, внутри очень хороший и стильный авторский ремонт с раздельными зонами для посетителей, отличная система вентиляции. Вейперы и любители просто отдохнуть и покушать не мешают друг другу.

«Мы все – как одна большая семья, и каждый наш клиент – член этой семьи. Мы стараемся не продавать, что попало, зачастую дискутируем с клиентами посредством длительных консультаций. Для нас важнее всего, чтобы клиент остался доволен – тогда он будет возвращаться снова и снова. Бывали случаи, когда мы отказывались продавать клиенту то или иное устройство – потому что понимали, что оно клиенту не нужно, зато со временем люди осознавали, что здесь их не дурят, а оказывают сервис высокого уровня», – отмечают в Vape Cafe «SecretLiquid».

Vape Cafe «SecretLiquid». Адрес: г. Николаев, проспект Центральный 71 (между ул. Соборной и ул. Лягина). Режим работы: с 12:00 до 23:00 без выходных.

Vape House «SecretLiquid». Адрес: г. Николаев, ул. Большая Морская 67 (рядом с троллейбусной остановкой в сторону ул. Садовая). Режим работы: с 11:00 до 20:00 без выходных.

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