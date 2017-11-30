В Украине избрали главу нового Верховного Суда

Новый Верховный Суд избрал своей руководительницей Валентину Данишевскую.

Об этом сообщает «Украинская правда».

За ее кандидатуру проголосовали 67 из 111 судей на пленуме. Данишевская избрана председателем суда сроком на 4 года. Она также является судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. В связи с избранием председателем ВС Данишевская автоматически стала и членом Высшего совета правосудия вместо предыдущего главы Верховного Суда Ярослава Романюка. Тут же на пленуме она приняла присягу члена ВСП.

Как известно, Данишевская является основателем и председателем благотворительной организации «Центр коммерческого права». В 2015 году она была избрана в состав общественного совета при Министерстве юстиции. Она является судьей постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков. Также около 10 лет Данишевская работала судьей Арбитражного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о назначении нового состава Верховного суда.