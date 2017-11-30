«От простого общения к масштабным благотворительным акциям»: студенты николаевской «аграрки» посетили воспитанников детдома

Во вторник, 29 ноября члены Школы волонтеров и духовного развития личности Николаевского национального аграрного университета посетили Николаевский областной дом ребенка.

Об этом сообщили в пресс-служба учебного заведения.

Известно, что студенческая молодежь университета постоянно посещает это заведение и много лет поддерживает его воспитанников.

«Наши волонтеры помогают детскому дому всем, чем только можно: от простого общения с малышами к проведению масштабных благотворительных акций. На этот раз молодежь помогала заведению облагораживать территорию, а именно – красить забор», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на пасмурную погоду и прохладу, волонтеры уверенно выполняли нужную работу, чтобы наши маленькие подопечные жили в уюте и гармонии.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты Николаевского национального аграрного университета накануне Нового года пришли с подарками к воспитанникам детдома «Солнышко».