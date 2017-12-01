Сбитые в Николаеве женщина и ее 3-летняя дочь находятся в коме – семья нуждается в финансовой помощи

Пострадавшие в результате ДТП 30 ноября на пересечении проспекта Мира и улицы 1-я Линия женщина и ее 3-летняя дочь находятся в коме – врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА.

– Ребенок вчера впал в кому. Сейчас он начал выходить из комы. Есть минимальная позитивная динамика. Кому теперь поддерживают искусственно. На данный момент решается вопрос о том, как сделать ребенку томограмму. Для этого все готово, однако проблема в транспортировке, ребенок в очень тяжелом состоянии, – отметил Багрянцев.

Мама ребенка также находится в очень тяжелом состоянии.

В социальных сетях родные и друзья семьи распространяют информацию о сборе средств, так как у семьи недостаточно средств.

«Мать Новикова Владислава была доставлена в БСМП с открытой черепно-мозговой травмой и на данный момент находится в коме, дочь Анечка находится в детской областной больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. У семьи недостаточно средств на их лечение», – говорится в сообщении.

Номер карты ПриватБанка 5168757293385094 на имя Довганенко Наталья Анатольевна, мама Владиславы. Номер ее телефона 0931067691

Напомним, в четверг, 30 ноября, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия произошло ДТП с участием автомобиля «Hyundai» и пешеходов.