За 8 лет в Николаеве инвентаризировали лишь треть объектов зеленого хозяйства: «Охватить больше – проблематично»

Владимир Корчагов В Николаеве из 224-х объектов зеленого хозяйства инвентаризировали лишь 80. При том, что процесс инвентаризации начался еще в 2009-м году.

Об этом в эфире телеканала «Март» рассказал начальник управления экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Владимир Корчагов.

- Да, это мало, я не спорю, но охватить больше – проблематично по объективным причинам: количество людей, финансирование и так далее, - сказал он.

По его словам, не всегда специализирующиеся на подобных работах предприятия откликаются, а у него в управлении всего четыре работника их могут проводить.

- Четыре человека на весь город, которые могут выходить, создавать комиссию и проводить обследование. Работа выполняется непосредственно по распоряжению либо городского головы, либо по моему личному распоряжению, - сказал Корчагов.

Как он отметил, потому точных данных, сколько в Николаеве потенциально опасных деревьев, на сегодняшний день нет.

- Очень большое количество. В процентном соотношении аварийными можно назвать 65-70%. Деревья, которые находятся под линиями электропередач, на водоводах, канализационных коллекторах и так далее. Помимо этого, деревья на сегодняшний день… проходит вековая грань. Они были посажены очень-очень давно в послевоенный период, 70- 80-х годах, когда массово высаживались деревья. И, к сожалению, часть из них подходит к своему жизненному завершению. Они высыхают, становятся аварийно-опасными, - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве 1 декабря сухое дерево упало на территорию детского сада № 93.