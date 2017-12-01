Ни один из участников конкурса на начальника управления образования Николаева не отвечает квалификационным требованиям

В пятницу, 1 декабря в Николаевском городском совете состоялся письменный экзамен для шести претендентов на вакантную должность начальника управления образования Николаевского городского совета, не смотря на то, что ни один из участников не отвечает квалификационным требованиям.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что заявки на конкурс подали шесть человек, это Алла Велиховская, Леся Левченко, Алена Осипова, Галина Секкер, Ирина Селиванова-Зеркаль и Елена Удовиченко.

Перед началом письменного экзамена выяснилось, что все участницы конкурса не отвечают двум квалификационным требованиям, а именно: стаж работы по специальности на государственной службе и на службе в органах местного самоуправления не менее 5 лет и наличие последипломного образования в области знаний «Государственное управление».

Галина Секкер Елена Удовиченко Алла Велиховская

Леся Левченко Алена Осипова Ирина Селиванова-Зеркаль

Вице-мэр Юрий Степанец огласив список кандидатов и их послужной список, заявил, что есть два предложения «либо не допустить всех к конкурсу либо допустить», тем более все участницы настаивали на участии в конкурсе. Также, он отметил, что теперь к ним будет приковано пристальное внимание с боку журналистов и во время следующего этапа - собеседования их ожидает много вопросов со стороны представителей СМИ.

Каждой участнице были розданы билеты с заданиями, всего пять заданий, выполнив которые они могут получить максимум 25 баллов.