С начала года на Николаевщине с нарушителей закона о труде доначислили в бюджет 7,5 миллионов

Роман Криль За январь-ноябрь текущего года в Николаевской области выявили более 170 фактов нарушения законодательства о труде, по результатам которых нарушителям доначислено НДФЛ (налог на доходы физических лиц), вместе со штрафными санкциями, на общую суму 7,5 миллионов гривен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Рома Криль, передали в пресс-службе ведомства.

По его словам, в бюджет уже поступило почти 5 миллионов гривен.

«Активная разъяснительная и профилактическая работа с руководителями предприятий и частными предпринимателями – работодателями, а также проведение контрольно-проверочных мероприятий значительно способствует легализации трудовых отношений и прекращению выплаты заработной платы в «конвертах», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в бюджет Николаевской области поступило 2,95 миллиардов гривен налогов на доходы физических лиц за 2017 год, что на 825 миллионов гривен больше, чем в 2016 году.