Порошенко наградил и присвоил звания прокурорам с Николаевщины

Президент Украины по случаю профессионального праздника наградил ряд сотрудников органов прокуратуры с Николаевщины.

Об этом идет речь в соответствующих указах главы государства №394/2017 и №396/2017 от 1 ноября.

Так, руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины Владимира Уварова (начальник УМВД Украины в Николаевской области в 2009-2010 годах) Президент наградил орденом «За заслуги» III степени. Начальнику Врадиевского отдела Первомайского местной прокуратуры Николаевской области Светлане Кейс вручили орден княгини Ольги III степени. Прокурора Харьковской области Юрия Данильченко (прокурор Николаевской области в 2004-2005 годах) удостоили почетного звания «Заслуженный юрист Украины».

Кроме того, глава государства присвоил прокурору Запорожской области Валерию Романову (зампрокурора Николаевской области в 2014-2015 годах) классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.