«Она очень рисковая», - николаевский юрист назвала плюсы и минусы судебной реформы

В Николаеве в пятницу, 1 декабря, в Кризисном медиа-центре прошла пресс-конференция на тему «Судебная реформа: особенности и вызовы», в ходе которой приглашенные спикеры рассказали про электронный суд, плюсы и минусы самой реформы и о явных проблемах в судебной сфере.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в ходе встречи главный специалист по договорной и исковой работе территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Николаевской области Лариса Корзун рассказала, что благодаря судебной реформе будет происходить укрупнение судов. Для наглядного примера Корзун разработала карту, также она отметила, что похожие карты есть в каждой области Украины.

- На данный момент у нас по Николаевской области действует 24 местных общих суда, в том числе четыре по городу. Благодаря реформе начнут действовать окружные суды, в первую очередь при разработке карты учитывалась транспортная развязка и географическое расположение судов. То есть суды, которые имеют ближайшее расположение, они присоединяются к окружному суду. Например, Ингульский - к нему будет добавлено Корабельный и Витовский, к Николаевскому суду добавится Березанский и Очаковский суд, к Первомайскому, он более крупный - будет добавлено Кривоозерский и Врадиевский суды - это будет окружной суд, - объяснила она.

Лариса Корзун

Также она отметила, что «такая судебная реформа очень рисковая и многие ей недовольны».

Дмитрий Губницкий В свою очередь, Дмитрий Губницкий - судья-спикер Ленинского районного суда города Николаева, отметил, что судебная реформа - это качественное изменение самой судебной системы. Также он относит правосудие к услуге, которая «предоставляется государством в обмен на должное исполнение гражданами своих обязательств» и каждый человек является потребителем такой услуги.

Катастрофической проблемой судов на данный момент является нехватка кадров, а укрупнение, в свою очередь, поможет решить данную проблему.

- Фактически нехватка судей по Украине составляет около 30%, что в свою очередь приводит к тому, что в половину уменьшается возможность создать коллегию из трех судей для рассмотрения дел с особо тяжкими преступлениями. Укрупнение имеет цель создать юридические лица на базе нескольких судов, где будет фактически больше судей, - заявил Губницкий.

Однако, по словам спикера, такая оптимизация невозможна без внедрения электронного суда. Так, по мнению Губницкого, есть как плюсы, так и минусы такой системы.

- Через свой электронный кабинет можно будет зайти и ознакомиться с данными, что во-первых, сбережет время, во-вторых, государство сэкономит на приобретении бумаги и почтовых знаков, в-третьих, сами дела будут продвигаться быстрее, и в-четвертых - люди не будут привязаны в пространстве к суду, - отметил он.

Что касается негативной стороны услуги, то это довольно затратно в финансовом плане, так как нужно специальное оборудование для видеоконференций, сервера, прокладка сетей телекомунникаций, покупка двухсторонних сканеров, а с другой стороны - это проблема в кадровом обеспечении - понадобятся специально обученные люди и также есть проблема с судейскими кадрами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и области в рамках оптимизации хотят объединить районные суды в окружные.

Ранее Президент Украины подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, которым предусматривается создание системы «Электронного суда».