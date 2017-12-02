В Украине с начала года уволили более 50 прокуроров за финансовую «недобропорядочность»

В Украине с начала года из органов прокуратуры по несоответствию данных в электронных декларациях и реального имущественного состояния были уволены более 50 прокуроров, таковы результаты работы Генеральной инспекции при ГПУ.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, сообщает «Лига».

- Насколько я информирован, с января уже более полусотни прокуроров – вплоть до уровня заместителей областных прокуроров – уволены за недобропорядочность, недостоверность данных в электронных декларациях, несоответствие образа жизни заявленным доходам, - уточнил он.

Напомним, что ранее Порошенко наградил и присвоил звания прокурорам с Николаевщины.