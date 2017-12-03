«Нарушений не обнаружено»: В «Укроборонпроме» заявили, что на николаевской «Зоре» проверили законность увольнения инвалидов

В период с 20 по 27 октября на николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» провели проверку законности увольнения работников с инвалидностью и нарушений трудового законодательства не обнаружили.

Об этом говорится в письме государственного концерна «Укроборонпром» за подписью исполняющего обязанности генерального директора Владислава Гадиона в ответ на соответствующее обращение одного из работников «Зори», которое имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что почти 40 работников «Зори»-«Машпроект», имеющие инвалидность, написали заявления об увольнении, заявив, что им создали невыносимые условия работы и вынудили уволиться.

Как отметили в «Укроборонпроме», с 2012 года количество работников на «Зоре» сократилось с 12 тысяч 848 до 10 тысяч 958 человек, что значит – 1 тысяча 890 работников были уволены.

«То есть, уменьшилась и процентная квота и для работающих инвалидов», - говорится в письме

В ходе же проверки было установлено, что с 1 января текущего года на предприятии уволилось 84 людей с инвалидностью, из них:

12 рабочих – по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;

5 работников – по состоянию здоровья (с заявлениями об отказе от предложений занять вакантные должности);

3 работника – в связи с окончанием трудового договора;

58 работников – по согласованию сторон;

6 трудовых договор были прекращены в связи со смертью работников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор ГП «Зоря»-«Маршпроект» константин Картошкин получил за июнь почти 2 миллиона гривен зарплаты.