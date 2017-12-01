На Николаевщине около двух тысяч детей с инвалидностью, - директор департамента труда и социальной защиты населения

В Николаеве на данный момент проживает более 28 тысяч человек с инвалидностью, из них детей с инвалидностью - 1 тысяча 881 человек.

Об этом заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Бондаренко, передает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В свою очередь, Сергей Бондаренко рассказал, что с целью улучшения качества и эффективности предоставления адресной помощи и социальных услуг незащищенным слоям населения действует городская Программа «Социальная защита на 2016 - 2018 года».

- Городской властью последовательно проводится работа по обеспечению максимально комфортных условий пребывания детей-инвалидов в специализированных учреждениях реабилитации. Так, в течение 2017 года, ежемесячно, реабилитацию в городском центре социальной реабилитации детей-инвалидов проходят 91 ребенок в возрасте от 2 до 18 лет, - заявил он.

Также, он сообщил, что дети-инвалиды, посещающие центр, получают бесплатные завтраки, с дома в центр и обратно их подвозит специальный автомобиль.

- За счет средств городского бюджета в этом году, в ноябре, городским территориальным центром проведена процедура публичных закупок современного автомобиля PEUGEOT Travel Business по дооснащению его подъемным устройством. С целью приближения услуг социальной - реабилитации детям-инвалидам, которые проживают в Корабельном районе в первом квартале 2018 запланировано открытие отделения городского центра социальной реабилитации детей-инвалидов по адресу улица Новостроительная, 1 Сделано действительно много, но впереди еще больше работы, - резюмировал Сергей Бондаренко.

Сообщается, что в 2017 году в бюджете города на выполнение социальных программ предусмотрено 1 миллиард 72 миллиона гривен, что на 213 миллионов гривен больше чем в прошлом году.

Отметим, что 1 декабря отмечается Международный День людей с инвалидностью, празднование которого проходило в городском доме учителя.

«В этом году, департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета, как исполнитель городской Программы «Молодежь», впервые организовал мероприятие для неполных семей и семей, в которых воспитываются двое и более детей с инвалидностью», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие директор департамента труда и социальной защиты Николаевского городского совета и заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко, который отметил, что Международный день людей с инвалидностью нельзя называть праздничным, однако он подчеркнул необходимость достижения обеспечения равных прав людей с ограниченными возможностями, их полноценного участия в жизни общества.

Напомним, что 19 октября, во время отчета в Николаевском горсовете директор Департамента труда и социальной защиты Сергей Бондаренко, заявил, что в ближайшее время будет создан информационный центр для консультации населения, открыт филиал Центра социальной реабилитации в Корабельном районе, начнется строительство молодежного центра для инвалидов.