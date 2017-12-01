Прямиком из Чехии: в Николаевском пабе «Ципа» презентуют легендарный «Pilsner Urquell»

К грядущим выходным в пабе «Ципа» подключили на кран оригинальное чешское пиво «Pilsner Urquell». C этого сорта в заведении начинается марафон легендарного мирового пива. Один и кранов теперь будет закреплен за пивом со всемирно известным именем.

Марафон начался с Pilsner Urquell не просто-так. Это пиво напрямую связано с Николаевом.

«Эта пятница у нас посвящена легендарному чешскому пиву «Pilsner Urquell». Подключили на кран оригинальную кегу из Чехии. Уже попробовали, вместе с николаевскими знатоками пива. Удивились! Местные пивоманы говорят, пиво, которое варили в Николаеве лет 20-30 назад было очень похожим на этот чешский «Pilsner»! Оно и не удивительно, ведь корни местной пивоварни ведут в Чехию. Именно чешские коллеги обучали пивному мастерству первых николаевских пивоваров! Наслаждаемся легендарным «Pilsner Urquell» - пиво из Чехии, но на вкус, как родное», - говорится в публикации на официальной странице заведения в Facebook.

К «Pilsner Urquell» в «Ципе» предлагают блюдо «Кусень м’яса». Это жаренный замаринованный свиной ошеек: подается с зажаренным луком и картофелем.

«Мясо и «Pilsner Urquell» - идеальное сочетание вкусов», - считают в пабе.

Резерв столиков в заведении 📞 073 026 2709. Улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»).