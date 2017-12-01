Родственника Михаила Саакашвили не пускают в Украину - держат в аэропорту

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его родственника не пускают в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, его дядя живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга и много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке. Сейчас мужчина находится в отставке и прилетел навестить племянника.

«Моего дядю, брата мамы, уже три часа держат в аэропорту Борисполь и не пускают», - пишет Саакашвили. 

Напоминем, что Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко распорядился его арестовать.

Виолетта Чех

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русскийобщество