«Скажите, пожалуйста»: как николаевская мэрия в 2017 году «осваивала» сотни миллионов гривен

Улицы без ям, крыши, которые не протекают, новые школы и больницы, и много всего другого могло бы быть в Николаеве, если бы городские власти вовремя проводили тендеры, а подрядные организации в срок выполняли работы. Но это если бы.

А так как у нас самая «жаркая» пора года для проведения различного рода ремонтов крыш, дорог и прочих объектов – поздняя осень, поэтому и получается, что в дождь в Николаеве делаются дороги, в дождь раскрываются крыши многоэтажек, и тротуары начинают делать уже в ноябре.

Почему так происходит, и пыталась выяснить команда «Скажите, пожалуйста» в лице ее ведущей Свитланки Махничевой и ее бессменного оператора Валеры. Что из этого получилось, смотрите в свежем выпуске программы.

Напомним, в предыдущем выпуске «Скажите, пожалуйста» Свитланка Махничева выясняла, почему Верховная Рада Украины на деле оказалась «гастролями» под куполом цирка за 1,2 миллиарда гривен.