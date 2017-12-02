«Под елочку николаевцы получат новый аэропорт, а к марту и регулярные рейсы», - нардеп Макарьян

Давид Макарьян Открытие николаевского аэропорта станет новогодним подарком для жителей Николаева и области.

Об этом в эфире николаевского телеканала «НИС-ТВ» сообщил народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Давид Макарьян, передает его пресс-служба.

- Алексей Савченко (глава Николаевской облгосадминистрации – ПН) назначили меня главой рабочей группы по восстановлению аэропорта. Была проведена колоссальная работа. В марте этого года не было ни юридической составляющей, ни полосы, ни забора, ни существовало вообще такого предприятия, как николаевский международный аэропорт. Глава администрации нашел средства на проект, нашел диалог с депутатами, и проект пошел в работу. Да, проект по срокам должен был быть реализован в октябре, но сейчас с уверенностью можно сказать, что это будет подарок жителям города Николаева и области под новогоднюю елочку, - сказал нардеп.

По его словам, к середине декабря в аэропорт будут приглашены журналисты, чтобы воочию увидеть какая была проведена работа за такие короткие сроки. А на вопрос, хватит ли пассажиропотока для загрузки аэропорта, Макарьян ответил:

- По статистике, которой мы располагаем, ориентировочно 60-70 тысяч человек с николаевской пропиской ежегодно разлетаются по миру. Также, согласно данной статистики, мы определили, куда чаще всего летают николаевцы. Это Турция, это Египет, это Грузия и внутренние авиалинии – в Киев, Ивано-Франковск в зимний период. По нашим подсчетам порядка 9-11 тысяч человек летают этими направлениями. Поэтому под елочку николаевцы получат новый аэропорт, а к марту и регулярные рейсы.

Нардеп считает, что дополнительные средства на развитие аэропорта не потребуются.

- Я не вижу никакого смысла в дополнительном финансировании этого проекта. На сегодняшний день новое современное светосигнальное оборудование из-за срыва тендеров и других непонятных вещей установить не удалось. Пришлось восстанавливать старое, но оно работает, оно светится, и в темное время суток самолеты могут садится. Взлетная полоса, по экспертизе, входит в пятерку лучших полос Украины. Мелкие вопросы – по забору, по GPS-датчикам – это всё налажено. Сам терминал 6200 кв м, на данный момент восстановлена ровно половина – порядка 2700-2900 кв м. Этого будет вполне хватать на 3-4 регулярных рейса в день. Вторую половину планируется загрузить через год-два под DHL или же под компанию по небольшим перевозкам, по посылкам. Поэтому если будут в бюджете деньги и будет видно, что аэропорт развивается, то можно будет вкладывать еще, если нет, то и этого вполне хватит, - отметил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» получил сертификат авиационной безопасности.