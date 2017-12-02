В департаменте по предоставлению админуслуг Николаева закупают планшетные сканеры и обустраивают «детскую комнату»

В департаменте по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета работают над автоматизацией процессов, обновляют необходимую для этого технику.

Об этом в пятницу, 1 декабря, на брифинге рассказал первый заместитель начальника департамента Дмитрий Лазарев, сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета.

- До 14 декабря 2017 года мы планируем приобрести планшетные быстродействующие сканеры, необходимые для того, чтобы перенести все бумажные базы данных в электронный вид. На данный момент уже выполнено задание по приобретению станций для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, а также по оборудованию детской комнаты, где молодые родители могут удобно расположиться, - сказал Дмитрий Лазарев.

Кроме того, уже получены практически все согласования, необходимые для утверждения нового перечня административных услуг.

- Это дает нам возможность в ближайшее время вынести на сессию городского совета вопрос об утверждении этого перечня, и уже работать по новому перечню административных услуг, - отметил Дмитрий Лазарев.

Он обратил внимание на то, что департамент по предоставлению админуслуг уже пополнил городской бюджет на 2 миллиона гривен. В следующем году ожидают увеличение этих поступлений за счет предоставления новых услуг.

По его словам, планируется, что сервисный центр Министерства внутренних дел в Николаевской области передаст департаменту по предоставлению административных услуг городского совета ряд функций. Это, к примеру, обмен водительских удостоверений, а также выдача водительских удостоверений международного образца. Кроме того, в ближайшее время в Центре предоставления админуслуг будут выдавать справки об отсутствии судимости, такая услуга будет предоставляться бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что к началу 2018 года в николаевском Центре предоставления административных услуг планируют осуществлять оформление загранпаспортов и ID-карт.