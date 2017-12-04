«Нам никто не поможет!»: В Николаевской ОГА готовятся разгребать снег с переданных дорог без поддержки Укравтодора

Андрей Максименко Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) изначально обещало помочь Николаевской облгосадминистрации в уборке снега с переданных на баланс местных дорог в первые месяцы 2018-го года, но не поможет.

Об этом в эфире областной гостелерадиокомпании «Николаев» рассказал начальник управления инфраструктуры облгосадминистрации Андрей Максименко.

Как известно, с 1-го января 2018-го года на баланс Николаевской ОГА передадут 3,2 тысячи км местных дорог.

- Когда мы разговаривали с Укравтодором, нам говорили: «Вы не переживайте, с 1 января вас никто не кидает, мы там три месяца еще вам поможем, будем в рамках зимнего содержания снег разгребать». На сегодняшний день получается, что нам никто не поможет! «С 1 января приступайте к эксплуатации». Теперь, чтобы мне приступить к эксплуатации – мне нужно провести тендер. И его нужно провести сейчас, чтобы я к январю мог заключить договор. Но как я могу его провести. если дороги не мои?! И никого это не беспокоит, - возмутился Максименко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 3,2 тысячи километров местных дорог, которые с 1 января передадут на баланс Николаевской области, нет ни одного паспорта.

До этого в Николаевском областной совете обсуждали, как в регионе будет проходить «переходной период» передачи дорог. Тогда управлению инфраструктуры ОГА поручили до 1 декабря предоставить областному совету план мероприятий касательно эксплуатационного содержания дорог местного значения с указанием источников финансирования.