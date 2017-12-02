В Национальном университете кораблестроения укрепляют сотрудничество с китайскими партнерами

Делегация НУК с рабочим визитом посетила две китайские провинции – Цзянсу и Чжецзян. Основными целями визита стали развитие и создание новых совместных программ по сотрудничеству. Одним из основных пунктов визита стало живое общение с потенциальными студентами из Китая.
Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Так, проректором Александром Рыжковым для многих групп китайских граждан был проведен ряд лекций, направленных на ознакомление с культурой Украины, историей города Николаева и достижениями НУК.
Лекции проводились на базе Университета науки и технологии Цзянсу и Международного морского колледжа Чжецзян. Общая численность слушателей составила около 500 человек. Многие открыли для себя Украину и выразили желание узнать больше – либо как туристы, либо как студенты Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.
Также во время визита были подготовлены документы для открытия новой совместной с китайским колледжем-партнером специализированной образовательной программы по специальности «автоматика и робототехника».
«Для Национального университета кораблестроения им. адм. Макарова в частности и для города Николаева в целом, прорубленное ректором Сергеем Рыжковым окно в Китай становится тем мостом между двумя народами, который очень трудно не заметить. Дело живет и развивается в его команде, которая совершает все возможное и невозможное, чтобы все начинания получили достойное продолжение. Китай – это вторая экономика мира и наш стратегический партнер в развитии. Через обмены студентами, новые образовательные и научные программы мы становимся ближе друг к другу, открываем новые перспективы и уверенней смотрим в будущее.» – Резюмировал проректор по научно-педагогической работе и международной интеграции Александр Рыжков.