В Национальном университете кораблестроения укрепляют сотрудничество с китайскими партнерами

Делегация НУК с рабочим визитом посетила две китайские провинции – Цзянсу и Чжецзян. Основными целями визита стали развитие и создание новых совместных программ по сотрудничеству. Одним из основных пунктов визита стало живое общение с потенциальными студентами из Китая.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Так, проректором Александром Рыжковым для многих групп китайских граждан был проведен ряд лекций, направленных на ознакомление с культурой Украины, историей города Николаева и достижениями НУК.

Лекции проводились на базе Университета науки и технологии Цзянсу и Международного морского колледжа Чжецзян. Общая численность слушателей составила около 500 человек. Многие открыли для себя Украину и выразили желание узнать больше – либо как туристы, либо как студенты Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Также во время визита были подготовлены документы для открытия новой совместной с китайским колледжем-партнером специализированной образовательной программы по специальности «автоматика и робототехника».