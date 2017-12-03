Николаевские гвардейцы ко Дню Святого Николая отправят гуманитарную помощь детям Луганской и Донецкой областей

Военнослужащие воинской части №3039 города Николаева (Национальная гвардия Украины) присоединились к акции по случаю празднования Дня Святого Николая и организовали сбор гуманитарной помощи для детей Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в воинской части №3039.

Как отмечается в сообщении, проводится «мероприятие по сбору развивающей литературы для детей, средств гигиены, школьных принадлежностей спортивного инвентаря, мягких игрушек и развивающих игр».

«Вся собранная силами гвардейцев гуманитарная помощь централизованно будет направляться в населенные пунктов, находящихся в районах проведения АТО», - сообщили в части.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в воинской части николаевский гвардейцев прошли мероприятия по случаю принятия военной присяги на верность украинскому народу.