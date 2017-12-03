Мейн-кун Кекс получил звание самого большого кота в Украине

В субботу, 2 ноября, в Днепре прошла международная выставка кошек «Зимняя сказка», триумфатором которой стал мейн-кун весом более 11 килограммов.

Об этом сообщает «Униан».

Так, в этот день был установлен рекорд «Самый большой племенной кот в Украине». Победу одержал 5-летний кот Кекс породы мейн-кун, который весит 11 килограммов 600 граммов. В длину он достигает более 1,15 метра.

«О его личной жизни известно то, что он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими «женами», каждый день ест свежее мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины», - рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Напоминаем, что в Японии полиция заподозрила бездомного кота в убийстве женщины из префектуры Кумамото.