Украинские военные провели совместные тренировки с эсминцем США

В субботу, 2 ноября, в Черном море во время учений вертолеты морской авиации ВМС ВСУ в непростых метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля.

Об этом сообщает «Униан».

Так, Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины провели совместные тренировки типа PASSEX с эсминцем ВМС Соединенных Штатов Америки «Джеймс Уильямс». Сообщается, что с украинской стороны к мероприятиям привлекались два вертолета Ка-27.

«Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня взаимосовместимости и углублении сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также участники тренировки провели учения по противовоздушной обороны согласно стандартам НАТО.

Напоминаем, что на Одесчине проводились украино-американские военные учения «Си Бриз-2017».