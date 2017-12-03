В Англии полицейский спас водителя, удержав свисающий с моста фургон

В английском графстве Йоркшир полицейский схватился за фургон и удерживал его изо всех сил, чтобы тот не сорвался с высоты вместе с водителем.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на ВВС.

Так, полицейский Мартин Уиллис спас водителя фургона. Он удержал его машину на краю моста и не позволил ей сорваться вниз. Сообщается, что фургон сошел с трассы на мосту, перевернулся и балансировал под порывами ветра на самом его краю. Водитель не мог выбраться из кабины и был вынужден сидеть в ней, дожидаясь помощи.

Позже Уиллис написал в «Твиттере», что схватился за фургон и удерживал его изо всех сил, что бы тот «не качался на ветру». По словам Мартина, он не может даже описать ту радость, которую он ощутил, когда, наконец, подъехала пожарная бригада. Коллеги, комментируя поступок полицейского, сравнили его с Суперменом.

Напоминаем, что в Черновцах патрульный в последний момент спас самоубийцу, прыгнувшего с моста.