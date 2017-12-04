В Николаеве новобранцы Нацгвардии приняли присягу на верность украинскому народу

В Николаеве состоялись мероприятия по случаю принятия новобранцами военной присяги на верность украинскому народу в воинской части 3039 города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба части.

«Во время проведения учебного сбора всесторонне уделялось внимание обучению молодых правоохранителей как на занятиях по боевой и специальной подготовки, так и во время бесед с военно-патриотического воспитания. Где бы они ни находились, всегда будут помнить о данной клятве, о высшем долге перед украинским народом и государством», – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря настойчивому труду как со стороны офицерского состава, так и со стороны младших командиров «Национальная гвардия Украины получила продолжателей своих лучших боевых традиций, а военные коллективы части – достойное пополнение, которое с честью выполнит любые служебно-боевые задачи».