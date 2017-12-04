«Поговорили о планах на следующий год», – нардеп Жолобецкий встретился с жителями николаевской многоэтажки

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Народный депутат Украины от БПП Александр Жолобецкий провел встречу с жителями дома № 158 по проспекту Центральному в Николаеве, чтобы обсудить с ними планы на следующий год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Жолобецкого, с людьми он подвел некоторые итоги сотрудничества в 2017 году и поговорили о планах на год следующий.

Вместе с народным депутатом на встречу приехали депутат городского совета Олег Солтис и председатель администрации Центрального района Александр Берёза.

«На проспекте Центральный, 158 подходит к завершению процесс замены окон в подъездах. Всего же в микрорайоне, ограниченном проспектом, 3-й и 6-й Слободскими улицами и улицей Потёмкинской на сегодня полностью обустроены три спортивно-игровые площадки, а одна находится в процессе обустройства, отремонтированы внутриквартальные проезды, идёт процесс замены окон в подъездах. Средства на всё это, более 6 миллионов гривен, мне удалось привлечь в город по субвенции из государственного бюджета», – резюмировал нардеп.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество