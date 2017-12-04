«Поговорили о планах на следующий год», – нардеп Жолобецкий встретился с жителями николаевской многоэтажки

Народный депутат Украины от БПП Александр Жолобецкий провел встречу с жителями дома № 158 по проспекту Центральному в Николаеве, чтобы обсудить с ними планы на следующий год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Жолобецкого, с людьми он подвел некоторые итоги сотрудничества в 2017 году и поговорили о планах на год следующий.

Вместе с народным депутатом на встречу приехали депутат городского совета Олег Солтис и председатель администрации Центрального района Александр Берёза.