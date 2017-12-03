Во двор жительнице Николаева бросили гранату и похоронный венок – осколками повреждена часть дома

В Корабельном районе Николаева в ночь с 30 ноября на 1 декабря неизвестные бросили во двор местной жительницы по улице Леваневского гранату и похоронный венок.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О произошедшем 47-летняя хозяйка дома заявила в полиции 2 декабря вечером. Само же событие произошло в ночь с 30 ноября на 1 декабря около 1:20.

«Во двор частного владения заявителя злоумышленники бросили взрывное устройство, предварительно – граната, в результате чего была повреждена внешняя часть дома. Во дворе женщина нашла похоронный венок, который сразу уничтожила. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты от взрывного устройства и направили их на исследование», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи Корабельного отдела полиции проводят расследование уголовного производства, начатого ранее по признакам 1 ст.129 УК Украины («Угроза убийством»), санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

«Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели. Полезную для следствия информацию просьба сообщать в Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: улица Янтарная, 64 или по телефонам т. (0512) 25-20-02, 25-30-55,53-13-35, 102», – добавили в полиции.

Напомним, в Николаеве в январе 2017 года во двор дома бизнесмена, владельца ЧП «Сорочинские колбасы», бросили похоронный венок с гранатой.

А в феврале 2013 года в Николаеве неизвестные злоумышленники обстреляли частный дом в микрорайоне Варваровка, принадлежащий бизнесмену Юрию Науменкову, после чего бросили во двор дома похоронный венок.

В марте 2014 года появилось сообщение о том, что Науменков пропал без вести. Вечером 6 марта 2014 года он выехал из Николаева по направлению к Новой Одессе. В тот же день автомобиль Науменкова, белую «Mazda CX-7» (государственный номер ВЕ4570АМ) обнаружили в 150 метрах от «Терновского кольца» напротив дома по проспекту Героев Сталинграда 113а. О судьбе бизнесмена неизвестно ничего по сегодняшний день.

Пропажу Науменкова связывали с переделом сфер влияния в криминальном мире Николаева. А самого Науменкова связывают с николаевским бизнесменом Игорем Науменко, который позиционирует себя как «смотрящий».

Также в ноябре 2012 года во дворе дома, где проживает николаевский бизнесмен Сергей Прудкий (владелец сети автозаправок «Ранг»), установил «растяжку» с гранатой РГД-5.