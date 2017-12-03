В центре Киева проходит «Марш за импичмент» ОНЛАЙН

В воскресенье, 3 декабря, в Киеве в 12:00 возле парка имени Тараса Шевченко начался «Марш за импичмент», цель которого – отправить нынешнего Президента Украины Петра Порошенко в отставку.

Организатором является политическая партия «Рух нових сил».

Накануне Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook обратился к лидерам оппозиционных сил с призывом «встать рядом с людьми, которые выйдут на маршу за импичмент».

Информация постоянно обновляется:

13:35 В свою очередь, организаторы протеста сообщают, что на «Марше за импичмент» около 20 тысяч участников.

13:32 Отмечается, что на на марше присутствуют народные депутаты Украины Егор Соболев, Юрий Деревянко, Семён Семенченко с 9-летним сыном, экс-заместитель Генпрокурора Украины Давид Сакверелидзе.

13:27 Митингующие требуют отставки Президента Украины Петра Порошенко и освобождения полтизаключенных. Также участники несут плакаты в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины с призывом остановить преследование директора НАБУ Артема Сытника.

13:24 Колонна остановилась возле Национального Банка с лозунгами «Ганьба!», «Банду - геть!»

13:11 Отмечается, что участники митинга направляются к Администрации Президента.

12:50 Митингующие также вспомнили про мэра Киева Виталия Кличко, заявив, что «придут и за ним», если будет «работать на олигархат».

12:46 К охране общественного порядка на акции привлечены 200 сотрудников управления патрульной полиции города Киева, сообщил глава ведомства Юрий Зозуля. По его оценке, в акции принимает участие около 1 тысячи человек.

12:40 Ведущий заявил, что митинг будет сегодня на Европейской площади, куда направляются марширующие. Также они призывают киевлян присоединится к маршу.

12:32 Митингующие несут баннеры с требованием импичмента Порошенко.

12:30 Марширующие выступают с лозунгами «Импичмент!», «Петя, тикай!», «Банду- геть!»

12:11 На марше преимущественно люди с националистическими красно-черными флагами. Ведущий инструктирует людей, пришедших на марш, чтоб они встали по колонам, согласно областям. Сообщается, что присутствуют люди из Харьковской, Ивано-Франковской, Винницкой областей.