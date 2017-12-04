Лучшие учёные НУК приняли участие в международном Форуме «Innovation Market»

Представители Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова посетили Международный Форум «Innovation Market», который состоялся 21-24 ноября 2017 года в Киеве. Делегацию НУК возглавил проректор по научно-педагогической работе и инновациям к.т.н. Рыжков Сергей.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Форум был местом встречи новаторов, изобретателей, производителей ведущих инновационных технологий, авторов StartUp - проектов с представителями предприятий - потенциальных потребителей, заинтересованных в технологическом обновлении производственных процессов, акселераторами инвестиционных проектов, экспертами в различных областях экономики, консультантами в сфере защиты интеллектуальной собственности, представителями авторитетных инвестиционно-финансовых учреждений Украины и Китая, с политическими лидерами Украины.

Во время форума профессором НУК Андреем Лабарткавой обсуждалась возможность сотрудничества с China-Ukraine E.O. Paton institute of welding по направлению технологий сварки и участия в совместных НИР.

Также во время форума профессор НУК Валерий Некрасов совместно с делегацией из JUST обсудили техническое задание для подписания контракта по направлению судостроения и морских технологий.

- II Международный форум «Innovation Market», это место где украинские и иностранные вузы, предприятия и организации демонстрируют разработаные инновации. Мы увидели последние достижения в сфере информационных технологий, энергетики, транспорта, новых материалов. Форум дал нам еще одну возможность встретиться с нашими партнерами из JUST и обсудить текущие работы и начать новые, -отметил проректор по научно-педагогической работе и инновациям к.т.н. Рыжков Сергей

Робототехника, IT, нанотехнологии, аэрокосмические технологии - эти и другие направления являются приоритетными для научно-технического сотрудничества Украины и Китая.

Об этом рассказал заместитель Министра образования и науки Украины Максим Стриха во время форума «Украинско-китайское научно-техническое сотрудничество», который прошел в рамках II Международного Форума «Innovation Market».

- Китайская Народная Республика является для нас одним из стратегических партнеров в сфере научного и инновационного сотрудничества. В прошлом году в Киеве прошло уже второе заседание Подкомиссии по вопросам научно-технического сотрудничества между правительствами Украины и КНР, где было отобрано 10 проектов для совместного финансирования. Сейчас они успешно реализуются. И мы видим целый ряд сфер, где наше сотрудничество может усиливаться: робототехника, IT, новые материалы и нанотехнологии, аэрокосмические технологии, защита окружающей среды, транспорт, науки о жизни, современные сельскохозяйственные технологии. Этот перечень не является исчерпывающим, и мы надеемся, что именно благодаря нашему взаимодействию в рамках форума в нем появятся новые позиции, - отметил Максим Стриха.

Заместитель Министра науки и технологии КНР Ли Мен также подчеркнул, что важно углублять сотрудничество на уровне стран. В частности, речь шла о совместных лаборатории, обмен учеными, технопарки высокотехнологичного производства, изучения опыта инноваций на предприятиях и тому подобное.

Господин Ли Мен рассказал, что сейчас Китай тратит 2,11% своего ВВП на исследования и научную сферу. К 2025 КНР планирует стать самой инновационной страной мира и в настоящее время делает акцент на разработке в таких сферах как инфраструктура, информационные системы, квантовые связи.

Напомним, ранее делегация НУК с рабочим визитом посетила две китайские провинции – Цзянсу и Чжецзян. Основными целями визита стали развитие и создание новых совместных программ по сотрудничеству. Одним из основных пунктов визита стало живое общение с потенциальными студентами из Китая.