На украинско-молдавской границе задержан депортированный Народный герой Украины Вано Надирадзе

В воскресенье, 3 декабря, на украинско-молдавской границе правоохранители обнаружили мужчину, который намеревался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, пограничники перекрыли линию государственной границы. За несколько в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, который несколько дней назад был депортирован правоохранительными органами Украины.

Сообщается, что Надирадзе собирался незаконно попасть в Украину. По данному факту правоохранителями Молдовы возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия. Дело будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ Нацполиции задержал Народного героя Украины Вано Надирадзе.