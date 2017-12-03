На украинско-молдавской границе задержан депортированный Народный герой Украины Вано Надирадзе

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В воскресенье, 3 декабря, на украинско-молдавской границе правоохранители обнаружили мужчину, который намеревался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, пограничники перекрыли линию государственной границы. За несколько в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, который несколько дней назад был депортирован правоохранительными органами Украины.

Сообщается, что Надирадзе собирался незаконно попасть в Украину. По данному факту правоохранителями Молдовы возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия. Дело будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ Нацполиции задержал Народного героя Украины Вано Надирадзе.

Виолетта Чех

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русскийобщество